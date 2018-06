Dopo la fontana e il pozzo, adesso c’è il tombino della fortuna. A Bari, proprio davanti alla sede della Regione Puglia, sui frangiflutti posti sotto al lungomare, c’è un tombino della fogna che da mesi è completamente aperto. Un vero pericolo per chi va a pescare o per i ragazzi che giocano tra gli scogli.

Siamo andati sul posto, soprattutto dopo la segnalazione di una residente sulla pagina Facebook “Baàr iè Baàr!”. La signora in un video denuncia, accompagnato da una lettera che qui di seguito vi riportiamo, mostra il tombino incriminato e ci chiede di intervenire per riuscire a risolvere la situazione.

Noi ci siamo andati e, come si fa nel pozzo magico, abbiamo espresso il desiderio che qualcuno non si faccia nulla finché qualcuno dell’Amministrazione Comunale non intervenga per aggiustarlo.

LETTERA

“Salve, sono una signora che abita nelle vicinanze della Regione. Ho deciso di registrare questo video ieri pomeriggio togliendo l’audio perché in quei secondi bestemmiavo contro chi si occupa della mia città, spendono milioni di euro inutilmente quando sul nostro lungomare quotidianamente ci sono bambini che amano trascorrere le giornate a mare o in bici e di fronte la Regione e un punto molto movimentato.

Qui si rischia di farsi male. Tra chi passa le giornate sugli scogli oppure preferisce pescare in questi punti o chi vuole scattarsi i selfie con qualcuno. Ho visto che siete una pagina molto in contatto con ilQuotidianoItaliano chiedevo aiuto a voi e loro di divulgare questo video affinché arrivi al diretto interessato grazie se lo fate!