Il Liberati si prepara a un tutto esaurito storico, per il match di ritorno del playout di Serie B tra Ternana e Bari, in programma oggi alle 20.30, sono stati venduti finora 10.232 biglietti, di cui 130 acquistati dai tifosi del Bari​.

Il Liberati di Terni sarà il palcoscenico di un match decisivo: Ternana-Bari, ritorno del playout di Serie B. L’attesa è palpabile e lo stadio si avvia verso un tutto esaurito storico, questo dato segna un nuovo record stagionale per l’impianto umbro, superando ampiamente i 7.302 spettatori registrati durante la sfida contro la Sampdoria​

L’incontro, che si giocherà alle 20:30, determinerà chi tra Ternana e Bari rimarrà in Serie B e chi invece retrocederà in Serie C. Dopo l’1-1 dell’andata al San Nicola, i biancorossi di Federico Giampaolo devono necessariamente vincere per evitare la retrocessione, essendo la Ternana meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare​. Da regolamento, infatti, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti tempi supplementari né rigori, salvo che le squadre non avessero chiuso con gli stessi punti la stagione regolare. La Ternana ha chiuso il campionato con 43 punti, due in più del Bari, che ne ha ottenuti 41​

Ternana: L’allenatore Roberto Breda ha convocato 23 giocatori, non potendo contare su Capuano, Boloca, Sgarbi, Mărginean, Pyyhtiä, Favilli e Żuberek, tutti infortunati. La formazione iniziale dovrebbe ricalcare quella dell’andata con Iannarilli tra i pali, una difesa composta da Casasola, Dalle Mura e Lucchesi, e un centrocampo guidato da Luperini e Amatucci. In attacco, spazio a Pereiro e Distefano​.





Bari: Federico Giampaolo dovrà fare a meno di Diaw, Edjouma, Guiebre e Koutsoupias. Rispetto alla partita d’andata, lo schema iniziale potrebbe variare dal 4-2-3-1 al 3-5-2. In tal caso, davanti a Pissardo ci sarebbero Pucino, Di Cesare e Vicari. In mezzo al campo dovrebbe essere proposto il trio composto da Maiello in regia e Maita e Maiello mezzali, con Dorval e Ricci sulle corsie esterne. In attacco, Sibilli si muoverà in appoggio a Nasti.

In 50 precedenti incontri tra Ternana e Bari, i biancorossi hanno vinto 17 volte, con 17 pareggi e 16 successi per i rossoverdi. Nei 24 precedenti in casa degli umbri, il Bari ha vinto solo 3 volte, contro 10 pareggi e 11 vittorie delle Fere. Nell’ultima partita giocata al Liberati, durante la 4ª giornata della stagione, la sfida terminò 0-0, con la Ternana che colpì un palo nei minuti finali​.

La gara di ritorno dei playout di Serie B tra Ternana e Bari sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) e in streaming su DAZN