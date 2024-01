“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Karlo Lulić (10.05.96, Nova Gradiška, Croazia); il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno ’26”, così su ogni canale social dei galletti come un fulmine a ciel sereno. Il centrocampista croato sembrava promesso sposo del Südtirol ma il club pugliese ha accelerato e ha portato al San Nicola il primo colpo di questa sessione invernale.

Il percorso di Karlo Lulić

Cresciuto nei settori giovanili di Graničar Laze e Mladost Cernik, Lulić esordisce nei professionisti con la maglia dell’ NK Osijek ad appena 17 anni, confermandosi la stagione successiva in cui totalizza 18 presenze, segnando 4 gol, attirando le attenzioni della Sampdoria che lo porta in Italia e lo fa fa esordire in Coppa Italia nel dicembre del ’14. Dopo le esperienze in prestito con i cechi del Bohemians 1905 (8 pres., 1 gol) e nuovamente con l’NK Osijek (11 pres., 1 gol), nella stagione ’17-’18 veste per 31 volte la maglia del NK Rudez di Zagabria (5 gol e 5 assist). Si trasferisce quindi in Belgio dove prosegue il suo percorso di crescita con le maglie di Waasland-Beveren (13 pres.) e Slaven Belupo (63 pres., 3 gol, 10 assist) prima che il Frosinone lo riporti in Italia nell’estate ’21. Con i ciociari totalizza 46 partite, segnando 2 gol e servendo 6 assist, coronando la sua avventura nel Lazio con la conquista della Serie A nella passata stagione. Ha vestito la maglia delle giovanili croate fino a quella dell’Under 21. Benvenuto Karlo!