Al San Nicola, a match non ancora iniziato, arriva la prima brutta notizia per i tifosi biancorossi: Diaw, titolare inamovibile per questa squadra, si fa male alla schiena e viene fatto accomodare in panchina. Primo tempo tutto sommato equilibrato che si chiude, comunque, in svantaggio per i padroni di casa. Nella seconda frazione l’SSC Bari ci prova debolmente e negli ultimi minuti ne prende altri due. Prima sconfitta sotto la guida di Pasquale Marino, Bari-Venezia termina 0-3.

Formazioni ufficiali

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Benali, Koutsoupias, Ricci; Sibilli; Aramu, Nasti. Allenatore: Marino.

VENEZIA (4-3-3): Bertinato; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Gytkjaer, Johnsen. Allenatore: Vanoli.

Sintesi del match

Primo tempo

Fischio d’inizio di Collu, si comincia!

Al 2′ occasionissima Venezia, Busio riceve da Candela e serve al centro un rigore in movimento, ci arriva Johnsen che strozza il destro e spedisce a lato di poco.

All’8′ cross dalla destra di Dorval, deviazione scordinata di Tessmann che si salva sulla traversa.

Al 12′ Busio dalla tre quarti ci prova con il destro, pallone alto non di molto.

Al 13′ Sibilli ne salta due con una finta e va al tiro deviato da Altare ma che impegna e sporca i guanti di Bertinato.

Al 22′ la retroguardia ospite strappa il pallone a Sibilli e riparte veloce in contropiede, pallone manovrato da Ellertsson che avanza e serve Johnsen sulla corsa che lascia partire il sinistro, deviato in angolo da Pucino.

Al 25′ Dorval non molla e recupera il pallone sulla destra, crossa nella “terra di nessuno”, recupera la sfera Ricci che vede e serve l’inserimento di Koutsoupias, il greco tira di prima intenzione ma il pallone finisce debolmente fra le braccia di Bertinato.

Al 29′ Pierini la sblocca: grande giocata individuale di Johnsen sulla sinistra che spacca la difesa del Bari, serve Zampano che mette al centro dell’area un cioccolatino prontamente scartato dal numero 10 degli ospiti. Bari-Venezia 0-1!

Al 32′ riprendono velocemente i biancorossi, Nasti si porta in avanti, lo aiuta Aramu che serve Benali, pallone all’indisturbato Ricci che tentenna e si fa murare il tiro.

Al 40′ pallone che finisce rocambolescamente nell’area ospite, ci arriva per primo Aramu che sfodera un gran sinistro che termina di poco a lato.

Sono 2 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara.

Finisce con il vantaggio degli ospiti questo primo tempo. Molto imprecisi in attacco i biancorossi, buone sponde di Nasti ma non si riesce a sfondare. Partita fin qui, comunque, equilibrata.

Secondo tempo

Al 46′ sostituzione Bari, dentro Achik per Aramu.

Al 52′ ammonito Benali (Bari).

Al 55′ Busio cerca in area Gytkjaer che prende posizione e imbuca per Candela, Brenno si distende e para il tiro angolato dell’avversario.

Al 59′ prova a far tutto da solo Sibilli e ci riesce con un tiro angolato deviato in angolo da Altare.

Al 62′ Achik cerca in area Nasti, il 9 stoppa di petto e si coordina per la rovesciata, colpisce la sfera ma non impensierisce Bertinato.

Al 64′ sostituzione Bari, dentro Maita per Koutsoupias.

Al 65′ Pierini, dopo una bella azione corale, sulla destra rientra sul sinistro e spedisce la sfera fra le braccia di Brenno.

Al 69′ sostituzione Venezia, dentro Olivieri per Johnsen.

Al 77′ sostituzioni Venezia, dentro Jajalo per Olivieri e Dembelé per Ellertsson.

Al 78′ sostituzioni Bari, dentro Acampora per Benali e Chukwu per Dorval.

All’80′ ammonito Maita (Bari).

All’83′ Achik, entrato bene in campo, tenta l’ennesimo traversone al centro dell’area, deviato ancora dalla retroguardia ospite.

All’85′ sostituzioni Venezia, dentro Lella per Busio e Cheryshev per Pierini.

Continua il fraseggio del Venezia, biancorossi che non pressano e non alzano il ritmo per provare ad agguantare un pareggio che sarebbe importantissimo.

All’89’ raddoppiano gli ospiti con Tessmann! Cheryshev in contropiede serve Gytkjaer che prova lo scavetto, esce bene Brenno che allontana, da fuori area a porta sguarnita ci prova il numero 8 che segna e chiude definitivamente il match. Bari-Venezia 0-2!

Sono 5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

Al 94′ sostituzione Bari, dentro Bellomo per Pucino.

Al 96′ la chiude Dembelé, Tessmann serve in area il francese che con il destro deposita in rete con un bel tiro in diagonale. Bari-Venezia 0-3!

Triplice fischio di Collu, Bari-Venezia termina sul punteggio di 0-3, piove sul bagnato al San Nicola.