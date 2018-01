Centro Studi Comunicare l’Impresa e l’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno stipulato una convenzione che tende a individuare ogni forma di utile e fattiva collaborazione per offrire formazione ai rappresentanti del settore pubblico e privato, in particolare a coloro che, facendo parte di istituzioni legislative, amministrative e governative del sistema pubblico locale e nazionale, intendano aumentare il proprio bagaglio di conoscenze. Il Centro Studi Comunicare l’Impresa è titolare della convenzione esclusiva relativa alla promozione del Master in Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione.

Anche se l master si svolge interamente online, con tutti i relativi vantaggi e benefici che ne derivano, ha la stessa validità di un master “in presenza”. Sessanta CFU, video-lezioni H24, anche su tablet e cellulare. Il titolo è valido per i concorsi pubblici. È possibile ottenere per legge 150 ore di permesso studio. Il piano didattico è aggiornato in funzione della Riforma Madia.

Chi, in possesso dei requisiti previsti, si iscriverà citando Anci come fonte di conoscenza, oltre a fruire della convenzione esclusiva del Centro Studi Comunicare l’Impresa che consente di accedere al master con un costo privilegiato, potrà beneficiare di un bonus esclusivo, a numero chiuso e in ordine cronologico rispetto alle adesioni pervenute.

Tramite questa iniziativa si intende contribuire a creare cultura di impresa sia nel settore pubblico che in quello privato in un ideale passaggio generazionale tra i diversi componenti delle famiglie italiane.

I primi 300 partecipanti che prenoteranno la propria adesione al master online in Magagement & E-Governance per la P.A., avranno accesso al Bonus Famiglie P.A. e potranno indicare, all’interno del proprio nucleo familiare, una o un giovane laureato che beneficierà di una borsa di studio erogata dalla Fondazione Italia Usa, a copertura integrale della quota di partecipazione al Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy.

Anche questo master è interamente online e non preclude in nessun modo altri impegni professionali o formativi: è compatibile con la frequenza di altri corsi, anche universitari e/o borse di studio, anche regionali, e facilitazioni finanziarie di qualsiasi genere. Le borse di studio per i giovani laureati saranno attribuite in una esclusiva cerimonia di premiazione organizzata dalla Fondazione Italia Usa presso la Camera dei Deputati a Roma.

