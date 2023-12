Un magico negozio di giocattoli, tre anziani gestori e un’amicizia capace di superare ogni difficoltà: una storia semplice, poetica e divertente apre domenica 19 novembre la Stagione famiglie a teatro del Teatro Kismet. Lo spettacolo La burla – di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri – arriva alle 18 all’Opificio per le arti del capoluogo pugliese, inserito nella programmazione per i più giovani, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Veniamo così catapultati all’interno di un negozio di giocattoli, dove i tre vecchi gestori si scontrano con il problema del calo degli incassi, della poca affluenza e dei cambiamenti, troppo veloci per le loro gambe stanche. Una storia raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico dai 5 ai 10 anni. “Grazie all’utilizzo di maschere in lattice iper-realistiche saranno esasperati i contrasti in scena – raccontano gli autori – e la fisicità dell’anziano diventerà il linguaggio espressivo con cui affrontare le ricerche circensi. Tutto ciò alla ricerca di una forte empatia con gli spettatori”. Uno spettacolo di circo contemporaneo il cui racconto viene reso attraverso tecniche non verbali quali la manipolazione d’oggetto, gli hula hoop, il trapezio fisso, la bici acrobatica e il teatro d’ombra. Il tutto accompagnato da momenti d’interazione clownesca e tanta magia.

Domenica 19 novembre per l’occasione nel foyer del Kismet sarà presente lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dedicato alla letteratura con proposte pensate proprio per la fascia d’età a cui si rivolge lo spettacolo, dove i giovani spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione pomeridiana 2023.24 partono da un prezzo di 7,50 euro e si possono acquistare al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. E per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it.