Fabrizio Bosso in concerto accompagnato dal suo Quartetto martedì 16 novembre al Teatro Showville con “WE4”.

Il concerto fa parte della rassegna jazz “Notti di Stelle Winter” della 79ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Barese e non si era potuto tenere lo scorso marzo a causa della pandemia. Fabrizio Bosso, uno dei più importanti e tecnicamente ferrati trombettisti jazz italiani, la cui fama ha da tempo valicato i confini nazionali, si esibirà alla guida del suo quartetto composto da Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria).

Un quartetto rodatissimo, sia in sala di registrazione che sui palcoscenici di mezzo mondo, che percorre speditamente la strada maestra del jazz con personalità e grande energia. We4 è il nome dell’ultimo album e già nel titolo conferma l’identità sonora di una formazione eccellente anche sotto il profilo della vitalità ritmica.

Registrato a Roma il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del Coronavirus e pubblicato poi a novembre per la Warner Music, We4 non è solo il frutto della volontà di continuare a fare musica nonostante tutto, ma anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva, dentro il quale ogni dettaglio è il risultato del contributo comune, che eleva il quartetto stesso ad autentico protagonista del progetto.

Nel nuovo lavoro, infatti, sono presenti brani originali scritti appositamente da ciascuno per questa formazione, una composizione a 4 mani di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello e due brani che portano la firma di tutti e quattro.

Primavera 2017: “Questo è il suono del mio presente e loro sono, oltre che degli amici, anche i musicisti che mi appagano di più sul palco, perché capaci di tirare fuori il suono che ho in testa”. Queste le parole di Fabrizio Bosso tra le note di copertina del precedente doppio live “State of the art”, fermo immagine tra i più felici nella carriera del trombettista torinese. Ed è in quel “presente” mai cristallizzatosi in passato, anzi, florido e vibrante nel corso del tempo, che “WE4” vede la luce.

Inizio concerto ore 21. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata info tel 080/5211908 e sul sito www.cameratamusicalebarese.