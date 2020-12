Un Natale in frantoio per far conoscere la qualità dell’olio extravergine d’oliva avvicinando direttamente produttori e consumatori. Domenica 20 dicembre, dalle 10 alle 13, in undici frantoi e cooperative aderenti alla Organizzazione di Produttori Assoproli Bari sarà possibile scoprire il gusto dell’olio pugliese di qualità appena prodotto.

“C’è sempre bisogno di sensibilizzare i consumatori all’acquisto dell’olio dei produttori per regalare un tocco di qualità e salute – ha dichiarato il Presidente dell’ Assoproli, Pasquale Mastrandrea -. Abbiamo continuato a lavorare incessantemente per garantire un prodotto d’eccellenza. Per questo motivo, rispettando le distanze e le misure imposte dalle autorità per limitare la pandemia, abbiamo deciso comunque di incontrare i cittadini per dar loro la possibilità di premiare gli sforzi di un anno di passione e sacrifici”.

Questa la rete dei frantoi e delle cooperative che aderiscono all’iniziativa:

– ANDRIA: Oleificio cooperativo “I tre campanili”, via Galliano 76

– BARLETTA: Oleificio cooperativo “Cantine della Bardulia”, via Foggia 118

– BITETTO: Oleificio cooperativo Produttori agricoli, Corso Garibaldi 103

– BITONTO: Oleificio cooperativo “Cima di Bitonto”, via Modugno

– CAPURSO: Oleificio cooperativo Coltivatori diretti, via Montesano 117

– CASTELLANA GROTTE: Oleificio sociale “A. Viterbo”, contrada Marchione

– MONOPOLI: Cooperativa Madonna del Rosario, contrada San Bartolomeo 790

– OSTUNI: Oleificio cooperativo Coltivatori diretti, Corso Mazzini 210

– PALO DEL COLLE: Oleificio cooperativo Aclista “L’Auricarro”, via Auricarro 67

– RUVO DI PUGLIA: Cooperativa “Elaiopolio”, via Scarlatti 25

– TRIGGIANO: Oleovinicola Cooperativa Coldiretti, strada vicinale San Vito.

A causa delle restrizioni Covid, purtroppo, non ci saranno eventi di degustazione e seminari informativi, tipici del “Natale in Frantoio”, ma l’incontro tradizionale tra produttori e consumatori non verrà meno. “Sarà un Natale certamente diverso – ha concluso Mastrandrea – ma il sapore della qualità del nostro olio extravergine d’oliva non verrà meno”.