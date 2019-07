Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 100mila presenze registrate nelle strutture ricettive, ristoranti, ingressi ad opere e installazioni, e circa 750mila visitatori virtuali tra facebook e instagram, Alberobello Light Festival riaccende i suoi colori. Dal 20 al 28 luglio, dalle 20 all’1 di notte, questa tera edizione di Life va ad arricchire la già brillante estate di Alberobello e della Puglia.

La luce ed i suoi colori illumineranno, durante le serate d’estate, non soltanto i trulli, ma anche edifici, vicoli, piazze, luoghi, monumenti, rendendoli protagonisti e ancora più suggestivi. Tra tutti spiccano la Basilica dei Santi Medici e la Chiesa a Trullo di Sant’Antonio, e proprio da quest’ultimo, le luci di Lifee saranno distribuite sull’intero territorio cittadino seguendo un percorso ideale che ricongiunge col Trullo Sovrano, passando per il centro cittadino ed il Rione Monti.

Numerose e diverse le installazioni:

1. Human Tiles di Ocubo parla di libertà di movimento, diversità di colori e forme, con la quale il pubblico – mediante gli schemi grafici – può disegnare i movimenti su un pavimento bianco;

2. Les Cubes di Jerome Toqr sono cubi luminosi creati con la partecipazione dei visitatori in grado di trasformare la città, le strade e le piazze in una mostra d’arte a cielo aperto;

3. Fragments of Light è realizzata da LiFe-Alberobello Light Festival e sviluppata in collaborazione con il visual designer pugliese Luigi Console;

4. Social Sparkles è una ‘nuvola’ che conta circa un centinaio di luci sospese nell’aria ed è realizzata dallo studio di design olandese Toer;

5. The Pantheon of Rock è una videoinstallazione onirica ispirata ai grandi del rock realizzata dai Lightcones co-organizzatori del LiFe, proiettata sulla facciata del Trullo Sovrano;

6. Metamorphosis è un videomapping realizzato dallo studio maceratese Luca Agnani proiettato sulla Basilica Pontificia Santuario Santi Cosma e Damiano. È utilizzato come elemento generatore di forme e nuovi spazi per creare – con le ombre – nuovi ambienti, nuovi volumi, differenti percezioni visive sviluppate attraverso la destrutturazione, trasformazione e reinterpretazione della stessa Basilica. Insomma, un dialogo tra la grande tradizione architettonica e le nuove concettualità dell’arte visiva contemporanea;

7. Live Light Painting di Matthew Watkins, l’artista nato a Manchester, cresciuto a Toronto e residente in Italia ormai da 20 anni, proietterà sui trulli quadri di luce creati live con il tablet;

8. Deni Bianco, il maestro cartapestaio re del Carnevale di Putignano, porta due opere. La prima è ‘Hourly I sigh – Continuamente sospiro’ che rappresenta uno stormo di uccelli realizzati in cartapesta semitrasparente ciascuno illuminato con lampada interna che tira verso il cielo una donna addormentata, e che indaga la condizione femminile in una società che discrimina i generi e relega in stereotipi, dove lo stormo e la luce, rappresentano il pensiero che salva ed emancipa. La seconda è ‘L’albero della Vita – un seme che esplode’, la quale intende comunicare che seminando amore e fratellanza si può vivere in una società che rispetta le diversità e difende i più deboli. L’installazione è parte del carro allegorico vincitore al Carnevale di Putignano 2019 ‘Chi è senza peccato scagli la prima mela’, ispirata all’ ‘Albero della vita’ di Gustav Klimt.

Inoltre, all’interno della villa don Giacomo Donnaloja (nei pressi della Chiesa a trullo di Sant’Antonio) sarà allestito uno spazio espositivo animato da Radio Puglia con eventi, stand per la promozione delle eccellenze del territorio e degustazioni gastronomiche.

“Il successo delle passate edizioni – spiegano gli organizzatori – ci impongono di introdurre sempre più nuove attività. Siamo convinti di aver allestito un programma di artisti di alto livello puntando sull’interazione. Il sostegno della Regione Puglia è un evidente riconoscimento per il lavoro svolto negli anni scorsi, come è altrettanto importante il coinvolgimento della comunità alberobellese e di tutto il territorio circostante’’.

Organizzato da Agit (Associazione Giovani Imprenditori del Turismo) e Lightcones, rispettivamente direzione organizzativa e artistica, Life è una esperienza visiva interattiva, supportato e patrocinato da Regione Puglia e Comune di Alberobello in partnership con Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari. L’evento può essere seguito su www.alberobellolightfestival.it e sui canali social dedicati. Hashtag ufficiali: #lifealberobello #AlberobelloLF

A.G.I.T. (Associazione Giovani Imprenditori del Turismo) è un’associazione di promozione sociale fondata per promuovere la crescita delle attività socio/economiche legate al turismo. Negli ultimi anni è stata particolarmente attiva sia nell’organizzazione di eventi culturali e turistici che nel promuovere l’eredità artistica delle città e delle aree urbane UNESCO

Lightcones è un’associazione di promozione sociale fondata per promuovere e valorizzare l’eredità artistica e culturale delle città e delle aree urbane Unesco attraverso tecniche di visual art, light e video mapping. È formata da un gruppo di ingegneri, programmatori, designers e visual artist con una grande passione per la tecnologia e l’arte audiovisuale

