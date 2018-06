Giunto ormai alla terza edizione il Cellamare Summer Live promette di diventare un vero e proprio appuntamento con l’estate dei pugliesi. E’ stato presentato in pompa magna nella conferenza stampa tenutasi presso il Castello Caracciolo di Cellamare alla presenza del Sindaco Michele De Santis, il vice Sindaco ed Assessore al Bilancio Giovanni Di Gioia, l’Assessore Fiorenza Carbonara, del vocal coach internazionale e Direttore Artistico Ivan Heart e del presentatore confermato anche per questa edizione, Michele Loprieno.

Sono oltre 40 gli iscritti alle selezioni per il Cellamare Summer Live 2018, il festival musicale pensato e organizzato dal Comune di Cellamare per l’estate, ma solo per 15 artisti si sono aperte le porte del Castello Caracciolo. “Non è stato facile dover selezionare tra gli iscritti”, ha dichiarato Ivan Heart che ha curato le selezioni fino a qualche giorno fa. E a chi gli ha domandato quale fosse la discriminante nella selezione Heart ha risposto: “Potrebbe sembrare retorica ma la verità è che tutto quel che viene fatto col cuore e con passione vince”. Gli artisti selezionati sono i seguenti:

1. Walkman

2. Jonny Jasta

3. Elvio Gargano

4. Pasquale Barone

5. Francesco Salandra

6. The Cleverness

7. Elettra

8. Asia Inverardi

9. Lorena Fanelli

10. Indie Ferenti

11. Scarlet Storm

12. The After 9PM

13. Fresh 5

14. Arianna Piccolini

15. The Hovertone

E dopo i saluti ben augurali del Sindaco a prendere la parola è stata l’Assessore Carbonara che ha sottolineato come la notorietà dell’evento stia crescendo anno dopo anno. A dimostrazione di quanto asserito ci sono ben i 34 sponsor che hanno aderito conferendo stima e fiducia nell’operato dell’amministrazione Comunale.

Si sfideranno dunque a colpi di musica i 15 partecipanti al festival. Un’unica categoria quest’anno rispetto all’edizione precedente, calcherà il palco, escludendo differenziazioni dunque tra band e solisti. Il premio giuria messo in palio al concorso musicale consta nella registrazione e nella produzione di un singolo. E quest’anno si aggiunge anche un premio particolarmente ambito concesso personalmente da Ivan Heart: un mese di formazione e studio sotto la guida del noto Vocal Coach e produttore.

Particolarmente attesa si preannuncia anche l’ospitata di un gruppo di ragazzi che partecipano al progetto di inclusione sociale utilizzando la musica come veicolo terapeutico riabilitativo di persone con difficoltà, della cooperativa «La speranza» di Conversano, diretti dal M° Ivan Heart. Gli Alpha Hope è questo il nome del gruppo con particolari disabilità mentali che prenderà parte all’evento musicale dando eco a solidarietà e sociale.

A presentare il festival si riconferma a grande richiesta Michele Loprieno, che quest’anno però sarà coadiuvato da Francesca Danieli, foggiana, concorrente a Miss Italia nella edizione del 2017. Appuntamento all’8 Luglio al Castello di Caracciolo in quel di Cellamare(Ba).

