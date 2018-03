Domani, martedì 6 marzo, la libreria “La Feltrinelli” in via Melo ospiterà i cantanti Benji e Fede. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono state previste alcune limitazioni al traffico. Dalle 7 fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il “ Divieto di sosta – zona rimozione ” sulle seguenti strade:

a. via Melo, ambo i lati, tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo;

b. via Principe Amedeo, lato numerazione civici pari, tratto di circa 20 metri, compreso tra via Melo ed il civico 36.

Inoltre, dalle 13, e comunque dal momento opportuno in relazione alle esigenze di ordine pubblico fino al termine di dette esigenze, è istituito il “ Divieto di transito ” su via Melo, nel tratto compreso tra via Dante e via Principe Amedeo.