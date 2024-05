Romolo Dischi presenta il videoclip di Paranormale, singolo di Tuasorellaminore uscito nel 2023 nonché uno dei brani più rappresentativi dell’immaginario della producer barese, che meglio rappresenta il proprio mondo fatto di ombre, demoni, mostri.

Il concetto del videoclip pensato da Maud Tenda si basa su un viaggio di Tuasorellaminore di ritorno all’alba dopo una festa nella zona industriale di Venezia Mestre, quando all’adrenalina e alla sbornia seguono la malinconia e il ricordo forte della perdita della persona amata. Si parte quindi da Mestre verso una “città incantata” che è Venezia seguita per le “calli” da una creatura fantasmagorica con una faccia fatta di specchio ispirata dal famoso cortometraggio sperimentale Meshes of the Afternoon di Maya Deren e Alexander Hammid. Alla fine del video, il viso si riflette nella “faccia di specchio” della creatura suggerendo con l’idea della duplicità, che la lotta vera non si fa contro la persona amata ma contro i propri demoni, quelli della dipendenza affettiva o del bisogno di ricercare l’amore tossico.

“Paranormale rappresenta il modo malato in cui ho amato e sono stata amata, lo struggimento verso qualcosa che stava per distruggermi, la dipendenza emotiva e sessuale, il bisogno di spingermi sempre un po’ oltre per trarre un tossico piacere dal farmi del male. Attraverso la scrittura e la produzione di questa canzone ho cercato di entrare in questo luogo oscuro che avevo dentro di me e di portarci una luce fatta di consapevolezza e comprensione. A volte penso che se non l’avessi scritta sarei rimasta bloccata in quel buio.” – Tuasorellaminore.