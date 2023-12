Dopo aver aperto l’ultima sede a Napoli, “All’Antico Vinaio” non si ferma e lascia un indizio social ai baresi con tanto di invito a commentare per aprire anche nel capoluogo pugliese. Tommaso Mazzanti, proprietario de “All’Antico Vinaio”, potrebbe toccare le 15 sedi con Bari qualora decidesse di portare le sue prelibatezze anche qui o, ancora meglio, di unire le sue toscane con alcune specialità baresi. Sul sito nella sezione “Dove trovarci” si trovano tutte le sedi: Firenze, la prima e inimitabile, Bergamo, Forte dei Marmi, Firenze Piazza San Marco, Milano, Milano Stazione Centrale, Milano Moscova, Napoli, Roma, I Gigli, Torino, New York, Los Angeles, Las Vegas.

Tommaso, atterrato qualche ora fa all’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, ha subito incontrato la mitica Nunzia delle orecchiette e, dopo qualche scatto, ha subito pubblicato le foto sui social attivando il pubblico e trovando un riscontro super positivo dai baresi. Vedremo se il suo commento “Bari 2024? 🙂” si trasformerà in una nuova apertura o dovremo attendere ancora per una sede in Puglia.