“È una programmazione dedicata alla Sicilia, dall’Antichità ai giorni nostri”. Così la direttrice del MArTA di Taranto, Eva Degl’Innocenti, spiega il ciclo di conferenze online al femminile che si terranno sui canali ufficiali Facebook e YouTube del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Ritornano infatti i Mercoledì del MArTA per marzo 2022. In programma c’è “Sicilia. Terra di templi, scienza e pensiero“. La serie di incontri al Museo Archeologico Nazionale di Taranto verterà quindi sul legame storico e culturale tra il territorio jonico e quello siciliano. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il primo incontro non si terrà di mercoledì, ma martedì 8 marzo 2022.

L’iniziativa partirà con la conferenza online “Una polis delle donne? La Siracusa dei grandi dinasti greci e il ruolo femminile nella politica, nella diplomazia, nel pensiero”. L’evento avrà come relatrice la professoressa Flavia Frisone dell’Università del Salento. Partirà alle ore 18.00 dell’8 marzo. Alla stessa ora, sempre online, ma il 9 marzo, sarà l’archeologa Francesca Spatafora a parlare, con l’incontro “La Sicilia fenicio-punica tra relazioni e conflitti”. Gli appuntamenti proseguiranno poi il 16, il 23 e il 30 marzo, sempre alle ore 18.00.