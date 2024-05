Continuano i controlli della Guardia di Finanza sulle attività comemrciali, che si sono svolte nelle ultime due settimane su tutto il territorio provinciale, portando alla luce una cinquantina di violazioni in tema di rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

Nelle due settimane di controlli, effettuati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Lecce, effettuate su tutto il territorio, hanno individuato 12 lavoratori assunti senza contratto, altri 3 in maniera irregolare, ma anche una cinquantina di violazioni in tema di rilascio di scontrini fiscali.

Le attività ispettive si sono svolte nei comuni di Lecce, Maglie, Melendugno, Ruffano e Morciano di Leuca. Le violazioni sono state rilevate in ristoranti, imprese edili e di impiantistica, bar, pub, bracerie, macellerie, creperie, gelaterie e negozi di abbigliamento. In particolare, sono stati sette i datori di lavoro che utilizzavano manodopera in nero, due dei quali sono stati segnalati all’Ispettorato territoriale del lavoro per valutare la possibilità di una sospensione dell’attività.