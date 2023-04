Un’altra giornata nera per gli incidenti sul lavoro. Nella mattinata di oggi, 14 aprile, un uomo di 52 anni è morto schiacciato da una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario vicino all’impianto industriale Ipem di Brindisi, stabilimento di stoccaggio e di commercializzazione di gas.

Stando ai primi rilievi, sembrerebbe che il 52enne, originario di Marcianise nel Casertano e dipendente di una ditta appaltatrice, fosse impegnato nelle operazioni di sostituzione della benna della ruspa, quando quest’ultima ha finito per travolgerlo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro (Spesal). I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio e trasferire all’Ospedale Perrino di Brindisi l’altro uomo che era alla guida del mezzo meccanico, in evidente stato confusionale. Gli inquirenti hanno sequestrato la salma del 52enne, l’area in cui è avvenuto l’incidente e la ruspa. Il pm di turno della Procura brindisina, Giuseppe De Nozza, è arrivato sul luogo del tragico accaduto e ha ritenuto necessario aprire un’inchiesta.