Topo morti, blatte, sporcizia. In una parola: degrado. Le foto che pubblichiamo sono stata scattate per le strade del quartiere Libertà quali via Crisanzio e via Tenente Casale. Non solo corso Italia, dunque, dove ogni giorno gli abitanti devono fare i conti con siringhe, materassi e marciume vario.

Luca Bratta, che fa parte del Comitato Cittadini Attivi del Libertà non le manda certo a dire: “Siamo in un stato di abbandono e di mancanza di pulizia, non solo del Rione Libertà, ma anche di tutti i quartieri periferici. Non è possibile dover vivere in situazioni del genere. Noi cittadini baresi paghiamo le tasse per 365 giorni, vogliamo pulizia e sanificazione delle strade allo stesso modo”.