Un nuovo decesso in Puglia. Stando al bollettino odierno della Protezione Civile un paziente affetto da Coronavirus è morto questa mattina, da stabilire se a causa del Covid-19 oppure per patologie pregresse.

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dichiarato che nella giornata di oggi in totale in Italia ci sono stati 133 decessi di cui 113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 5 in Veneto, 1 in Puglia, 2 in Liguria, 2 nel Lazio e 1 in Friuli Venezia Giulia, con un totale di 366 decessi dall’inizio dell’emergenza.

I guariti che si registrano oggi sono 33 portando la cifra a 622. I positivi invece sono 6387 in totale, oggi 1326 oggi, di cui 2180 in isolamento domiciliare, 3557 ricoverati con sintomi e 650 terapia intensiva e sub intensiva. In Puglia i casi salgono a 46: 7 nuovi contagi tra Lecce e Foggia. In Basilicata invece i pazienti positivi al Covid 19 sono 5, gli ultimi due casi a Matera.