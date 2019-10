Visti gli ultimi investimenti su viale Unità d’italia, la Polizia Locale ha deciso di far rispettare i limiti di velocità con l’aiuto del telelaser. Nella sola mattinata di ieri sono stati verbalizzati 10 conducenti per eccesso di velocità per aver oltrepassato il limite imposto di 50 km/h. Sanzionati, inoltre, diversi conducenti per uso di cellulare alla guida tra cui anche un ciclista.

Nella notte, invece, grazie ai posti di controllo traffico delle pattuglie, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un automobilista per guida in stato di ebbrezza e con tasso alcolemico pari a circa 1.4 g/l risultato essere di gran lunga superiore al limite consentito.

“La sicurezza stradale – commenta il sindaco Antonio Decaro – è diventata per l’amministrazione comunale una priorità. Purtroppo dove ci è possibile stiamo intervenendo con modifiche strutturali per indurre gli automobilisti a moderare la velocità ma è impossibile sulle strade che servono per l’ingresso e l’uscita dalla città. Ringrazio le donne e gli uomini della.Polizia locale che hanno preso a cuore questa battaglia contro gli irresponsabili, che oltre a mettere in pericolo la propria vita rappresentano un pericolo per gli altri”.

“Stiamo intensificando i controlli per il rispetto dei limiti di velocità negli assi di scorrimento quali Viale della Repubblica o Via Fanelli ove sorprendiamo dei conducenti sfrecciare, sugli attraversamenti pedonali, addirittura a 70 km/h. Sono convinto – conclude il comandante Palumbo – che il nostro sacrificio, sebbene a volte poco apprezzato e criticato dagli indisciplinati, consentirà un abbattimento della sinistrosita a tutela soprattutto dei pedoni e dei residenti nelle zone centrali”.

