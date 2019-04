Un infiltrazione sta creando diversi problemi ai pedoni che quotidianamente percorrono il sottovia di via Quintino Sella. Il marciapiede putrido e maleodorante è solo una piccola conseguenza dell’infiltrazione che in realtà sta causando ingenti danni strutturali da oltre un mese.

“Perché nessuno interviene? Chiediamo pertanto all’assessore ai Lavori Pubblici Galasso, – spiegano in una nota Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, rappresentanti di Sos Città – di rendere chiara la situazione e di intervenire quanto prima per il ripristino. Non aspettiamo

il peggio per prendere provvedimenti”.