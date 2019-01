Colpo nella notte alla fililale della Banca Popolare di Bari ad Acquaviva delle Fonti in via Salento. La banda ha usato dell’esplosivo nella fessura delle banconote per far saltare in aria il bancomat e appropriarsi dei soldi.

Ancora da quantificare il bottino e il numero di banditi in azione. L’esplosione ha danneggiato l’intera filiale rompendo i vetri della struttura. Sul caso indagano i Carabinieri.