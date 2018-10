“Checco Zalone ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Milano nella notte tra domenica e lunedi”. Probabilmente l’autoironico Zalone utilizzerà questa fake new come ispirazione per un nuovo film dagli incassi record e ringrazierà chi gli ha allungato la vita, come si è soliti dire a Bari in queste occasioni. Quel che è certo è che all’ideatore di questa bufala non è mancata la fantasia.

Il popolare comico pugliese, noto in tutta Italia, sarebbe deceduto in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo di una Fiat 500. A diffondere la notizia “Il Messangero” attraverso un link che ha rapidamente fatto il giro del web dalle prime ore di questa mattina. Un sito creato appositamente per diffondere bufale, non le succose e gustose mozzarelle si intende, e che sfrutta la somiglianza del nome con quello della nota testata romana, “Il Messaggero”.

Ovviamente non c’è nulla di vero e Luca Medici avrà già eseguito il rito scaramantico del caso. Intanto però la bufala corre su Facebook. Tantissimi i fan che stanno esprimendo in queste ore messaggi di cordoglio. Anche il popolare sito Bufale.net, da sempre impegnato nella lotta alla disinformazione, ha smentito la fake news.