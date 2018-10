La cattura dei cinghiali continua, ma gli animali continuano a girovagare liberamente nelle periferie baresi. Ieri, infatti, due nuovi piccoli cinghiali sono finiti nelle gabbie della zona aeroportuale installate da Regione e Comune nell’ambito del piano di cattura.

Al quartiere San Paolo, però, la situazione non migliora, anzi. In via Di Giesi, per esempio, un branco di cinghiali ha deciso di organizzare un vero e proprio banchetto con la spazzatura al centro della carreggiata ma sono stati bruscamente interrotti dalle auto in transito.

