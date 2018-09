Mezzanotte è abbondantemente passata, piazza Giulio Cesare è praticamente deserta così come il gabbiotto della Polizia Locale. Qualcosa però non quadra: all’interno le luci sono totalmente accese ma non solo: ad essere attivo è anche il climatizzatore. Un piccolo ma evitabile spreco. Basterebbe un po’ di attenzione in più a fine turno.

