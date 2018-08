Forse una distrazione, forse un pizzico di superficialità alla guida in questi giorni con la città svuotata per gli ultimi scampoli di ferie estive, fatto che sta questa mattina si è verificato un incidente alla rotatoria nei pressi del supermercato Famila, all’inizio di via Gilio Petroni, i mezzi procedevano verso Bari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una persona è rimasta ferita in maniera piuttosto grave ed è stata trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso del Policlinico. Per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto è intervenuta la Polizia Locale.

