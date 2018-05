Ieri sera, verso mezzanotte circa, una macchina e uno scooter si sono scontrati violentemente in via Pietro Giannone, a Bari, a pochi passi dal Nordwind discopub. Sul posto sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi alle persone coinvolte. Ad avere la peggio sono stati un maggiorenne e un minorenne, per loro si è reso necessario il trasferimento in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico e della clinica privata Mater Dei. Ancora sconosciute le cause che hanno portato all’incidente.

1 di 3