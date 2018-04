I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare hanno arrestato un pescatore 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo incensurato era in possesso di 450 grammi .

Si tratta di un giovane monopolitano da tempo residente a Polignano, ben conosciuto negli ambienti della ristorazione per essere il fornitore di molti locali della costa.

L’intervento è avvenuto alle prime luci dell’alba, quando l’uomo era appena rientrato in casa dopo aver svolto la sua consueta attività. La sorpresa è stata completa, difatti il giovane non ha opposto resistenza quando i militari hanno rinvenuto ben 450 grammi di marijuana fra le gli oggetti d’arredo della camera da letto.

L’operazione rientra in una serie di attività svolte dai militari su Polignano a Mare per contrastare il fenomeno dello spaccio. Dall’inizio dell’anno sono state ben 4 le persone arrestate per detenzione di stupefacenti per un totale complessivo di

800 grammi di marijuana, hashish e cocaina

Il giovane, dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari e sarà processato con rito per direttissima.