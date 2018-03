Nel quartiere Japigia pochi giorni fa i Carabinieri hanno arrestato tre pusher e recuperato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il primo arresto ha interessato un 44enne colto in flagranza dai Carabinieri che si erano appostati nelle vicinanze della sua abitazione mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente in cambio di 30 Euro.

Analoga sorte è toccata al 25enne, già noto ai militari perché tratto in arresto più volte per lo stesso reato. L’uomo è stato sorpreso mentre spacciava una dose di 2 grammi di cocaina dalla finestra della propria abitazione.





L’ultimo soggetto, 29enne con diversi precedenti, è stato arrestato in Viale Japigia. Il malvivente stava cedendo una dose di cocaina ad un acquirente in cambio di 25 Euro. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale, è risultato in possesso di un’altra dose di hashish e di 440 Euro, in banconote di piccolo taglio. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto il provento dell’attività illecita. I tre criminali sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, dovendo rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nelle campagne retrostanti le palazzine di Via Caldarola sono stati posti sotto sequestro ben 1.1 kg di cocaina purissima, 2 kg di hashish e 6.4 kg di marijuana. Quest’ultimo considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, per un valore di mercato stimato intorno a 200 mila euro, era riposto in alcuni bidoni sotterrati in diversi punti in aperta campagna.