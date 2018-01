Verso le 7.30 di questa mattina un incidente si è verificato in via Bruno Buozzi, a Bari, all’angolo con via Glomerelli. Per cause in via di definizione, una Ford e una Fiat Doblò si sono scontrate in corrispondenza del semaforo, forse proprio per il mancato rispetto della segnaletica o per una manovra di svolta eseguita in maniera non del tutto impeccabile, ma questo spetterà ai rilievi chiarirlo. Complice anche l’asfalto reso viscido dall’umidità della notte, il Doblò si è ribaltato, finendo su un fianco. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

