“Se abbassiamo la guardia durante le vacanze di Natale, la terza ondata sarà inevitabile”. A lanciare l’allarme è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia.

“Abbiamo dei segni di ripresa molto confortanti, dobbiamo essere ottimisti, il peggio molto probabilmente l’abbiamo già passato ma la circolazione del virus è ancora molto, molto, attiva – spiega -. Quindi massima prudenza e attenzione, quando arriverà il vaccino lentamente torneremo a quella normalità che tutti noi stiamo sognando ormai da mesi”.

“Purtroppo questa seconda ondata si concluderà in pieno inverno, quindi lo scenario è completamente diverso perché avremo ancora tanti portatori di virus che si trovano al chiuso e in una situazione di raffreddamento – conclude -. Non dobbiamo far finta di nulla, dobbiamo continuare prudenti, perché la circolazione dei virus più l’inverno è un’accoppiata che sicuramente è rischiosa”.