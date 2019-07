Un piccione morto, in stato di decomposizione, è incastrato nelle grate di un tombino di via Piccinni, all’ingresso di Barivecchia. Da settimane è lì e il cattivo odore che emana non è di certo passato inosservato ai passanti.

“Si sviene per la puzza” lamentano i residenti. Non un bello spettacolo per i turisti che hanno scelto il capoluogo pugliese come meta estiva. I motivi per cui non è stato levato sono tuttora ignoti, per questo motivo lanciamo l’hashtag #seppelliteilpiccione.

1 di 3