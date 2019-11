Almeno cinque cassette di frutta e verdura lanciate in una campagna a ridosso della strada statale 16 vicino Palese, precisamente in via Girolamo Nisio. Alle 13.45, alla luce del sole, con il furgone parcheggiato in piena curva e con il rischio di provocare un pericoloso incidente.

Due uomini sono stati ripresi durante l’atto vandalico e hanno lasciato il posto appena si sono accorti di essere immortalati da alcuni residenti della zona con il telefonino dal balcone.