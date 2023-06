“Sale la febbre per la finale playoff e mai come adesso è il momento di stringerci forte! – esordisce l’SSC Bari sui suoi canali social regalando ai tifosi una bella notizia –. Giovedì 8 giugno lo stadio San Nicola apre le sue porte per la visione collettiva di Cagliari-Bari, gara di andata della finale playoff di Serie BKT in programma alle 20:30 all’Unipol Domus. Saranno 15mila i biglietti a disposizione per seguire tutti insieme la partita in Curva Nord grazie ai tre maxischermo posizionati sulla pista di atletica“.

I tagliandi per assistere all’evento avranno un costo di 5 euro (+1,00 euro di prevendita) e sono disponibili dalle ore 10 di mercoledì 7 giugno online sul sito sscbari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e nel SSC Bari Official Store Cavour. La vendita nella biglietteria SSC Bari alla porta 1 dello stadio San Nicola e nel SSC Bari Official Store Stadium è partita alle ore 10:30 di oggi. L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle 18 di giovedì 8 giugno dai varchi 5-6-10-11. Concessi, all’Unipol Domus di Cagliari, solo 415 posti del settore ospiti per i tifosi biancorossi.

Probabili formazioni

La finale della finale di playoff si giocherà l’11 giugno alle 20:30 al San Nicola di Bari, andato soldout in meno di 2 giorni e che conterà la presenza di circa 58mila persone. Nonostante le file interminabili al Bari Store, online e nei bar addetti alla vendita e alle truffe di chi vuole lucrare su chi tiene realmente ad essere allo stadio per uno dei momenti più importanti della storia della Bari, l’andata sarà in Sardegna e si prospetta accesissima sin da subito.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli. Allenatore: Mignani.