L’ottimo periodo di forma dell’SSC Bari, il pareggio della scorsa giornata del Genoa proprio contro i prossimi avversari dei biancorossi, un ritrovato Folorunsho più ispirato che mai e sole 6 giornate al verdetto finale: sarà promozione diretta o play-off? L’unica sicurezza, per ora, è che domani i ragazzi di mister Mignani affronteranno un altro big match, Bari-Como alle 14, valido per la 33esima giornata di Serie BKT.

La situazione delle due squadre

L’SSC Bari di Mignani è terzo a -4 dal Genoa, i biancorossi sono obbligati a credere al sogno promozione diretta dopo l’andamento quasi perfetto da inizio febbraio ad oggi. Ritrovati gli acciaccati Folorunsho e Ceter, gol del primo contro il Benevento e assist del secondo nell’ultima contro il Südtirol. Assist proprio per la sorpresa fra gli acquisti di gennaio, Gregorio Morachioli; il classe 2000 si sta rivelando un’arma micidiale a gioco in corso.

Per quanto riguarda il Como di Longo, 11esimo in classifica, solita situazione di alti e bassi, ma con un attacco sempre pronto a colpire. Cerri, Mancuso, Cutrone e Gabrielloni sanno come fare male al Bari e proveranno in tutti i modi a rendersi pericolosi, così come lo sono stati contro il Genoa la scorsa giornata in un rocambolesco 2-2 finale. Mancherà la classe e l’esperienza di Fabregas e assenti anche Baselli e Scaglia (squalificato).

Probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Antenucci. Allenatore: Mignani.

COMO (3-5-2):Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini, Da Cunha, Bellemo, Iovine, Ioannou; Cerri, Cutrone. Allenatore: Longo.