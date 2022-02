Nel Bari tornano titolari Terranova al centro della difesa, e Cheddira al fianco di Antenucci, mentre Galano si conferma dietro le punte. Zeman non propone invece alcuna novità, rispetto alla formazione prevista.

In uno zuppo Zaccheria mancano i tifosi ospiti, come all’andata i foggiani, a causa delle disposizioni per tutelare l’ordine pubblico. I padroni di casa si presentano contro la capolista dopo il 3-1 subìto a Torre del Greco e sabato giocheranno a Taranto. I Galletti nel recupero della 22esima hanno sconfitto il Picerno.

A causa della crisi Ucraina si scende in campo 5 minuti dopo: in questo caso alle 18.35. Satanelli sùbito in vantaggio con Curcio di testa, lasciato solo da Gigliotti, dopo un cross concesso da Ricci. Ma i Galletti impiegano poco a pareggiare. D’Errico centra la traversa dalla distanza, s’avventa Cheddira sulla palla e il suo destro in scivolata batte Dalmasso. Fuoco fatuo: una papera di Frattali ridà il vantaggio al Foggia con Merola e solo il palo si oppone alla girata di Cheddira. Si torna negli spogliatoi sul 2-1.

Mignani sostituisce Frattali, sembra per un risentimento muscolare, con Polverino. Antenucci serve Maiello, s’insinua in area, conclude e trova il fisico di Dalmasso. Ancora Maiello: lascia partire un traversone in area, respinge Dalmasso, giunge Galano e la conclusione con il suo piede preferito, il sinistro, non centra nemmeno la porta. Dominio ospite durante la ripresa. Infatti il solito Cheddira prova a sorprendere con un pallonetto il portiere avversario, però quest’ultimo si rifugia in angolo. Bari protagonista anche in negativo: Polverino esce e liscia di testa, profitta Ferrante e colpisce l’esterno alto della rete. All’80 Cheddira torna a impensierire Dalmasso assistito da Ricci e il colpo di testa lambisce il legno alla sinistra dell’estremo difensore. Tuttavia si tratta del preludio del pareggio. Mallamo disegna un destro arcuato, batte Dalmasso e dona il pareggio ai biancorossi.

Sabato il Bari ospiterà la terza classificata Virtus Francavilla, mentre il Catanzaro, a quattro lunghezze dalla capolista, andrà a Monopoli.