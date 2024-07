“Two is megl che one”. Questo il messaggio ironico postato su Instagram da Gregorio Paltrinieri, accompagnato dalla foto dell’ultima medaglia conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paltrinieri, classe 1994 di Carpi (Modena), ha infatti portato a casa il bronzo negli 800 metri stile libero. Accanto a lui nella foto, sorridente e felice, c’è Rossella Fiamingo, oro nella spada a squadre femminile insieme a Giulia Rizzi, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

I due atleti azzurri, che stanno insieme dal 2021, hanno condiviso una giornata straordinaria, portando ciascuno una medaglia nel loro rispettivo sport. Dopo la vittoria, Paltrinieri ha scherzato sul fatto che Rossella non gli avesse risposto ai messaggi: “Se ho sentito Rossella? Le ho mandato 10 messaggi ma non mi ha risposto… non vedo l’ora di stare al villaggio e vederla”. La loro complicità è evidente anche nelle storie di Instagram, dove hanno condiviso un video con le loro medaglie, sorridenti e felici.

Gregorio Paltrinieri, nato nel 1994 a Carpi, Modena, è uno dei nuotatori più titolati d’Italia. Con due primati europei negli 800 e 1500 metri stile libero e due record italiani, Paltrinieri ha accumulato un totale di 19 medaglie tra Europei, Mondiali e Olimpiadi. La sua carriera è un esempio di dedizione e talento, con numerose vittorie che lo hanno reso un’icona del nuoto italiano.

Rossella Fiamingo, classe 1991 di Catania, è una delle schermitrici più talentuose e decorate della storia italiana. Specializzata nella spada a squadre e individuale, ha partecipato a quattro Olimpiadi: Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. A Rio, ha vinto l’argento individuale, diventando la prima atleta italiana a conquistare una medaglia olimpica nella spada. Oltre a Tokyo 2020, dove ha ottenuto il bronzo a squadre, Fiamingo ha un lungo percorso di successi iniziato a sette anni, quando ha abbandonato la ginnastica ritmica per dedicarsi alla scherma, incoraggiata dal padre.

La giornata tipo di Fiamingo inizia con una corsa mattutina, un momento di relax prima degli intensi allenamenti. Metodica e precisa, Rossella tiene un quaderno dove annota gli allenamenti e le caratteristiche delle sue avversarie. Laureata in Dietistica e diplomata in pianoforte al conservatorio, la spadista catanese è una persona dai molteplici interessi e talenti.

Le vittorie di Paltrinieri e Fiamingo non solo arricchiscono il medagliere azzurro, ma mostrano anche come l’amore e la passione per lo sport possano unire e portare a risultati straordinari. La loro storia è un esempio di dedizione, talento e complicità, e sicuramente continueranno a essere fonte di ispirazione per molti.