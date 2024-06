Proseguono i match di Uefa Euro 2024. In corso la terza ed ultima giornata della fase a gironi. Dopo i verdetti dei raggruppamenti A e B, oggi, martedì 25 giugno, ci saranno quattro nuovi incontri che contribuiranno alla definizione del tabellone degli ottavi di finale.

Si parte alle 18 con il girone D: Francia-Polonia e Olanda-Austria. Tutto apertissimo in questo raggruppamento dove Galletti e Orange mirano alla vittoria per il primato nel girone: se i francesi affrontano la squadra polacca che oramai non ha più nulla da dire, gli olandesi dovranno misurarsi con gli austriaci, forti del 3-1 sulla Polonia, e una sbavatura potrebbe rimettere tutto in discussione.

Alle 21 sarà poi la volta del girone C: Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. Gli inglesi, almeno sulla carta, favoriti nel confronto con gli sloveni, e dunque per il primato nel gruppo. L’altro match determinante per il passaggio del turno: serbi chiamati alla vittoria, ai danesi potrebbe bastare anche solo un pari.