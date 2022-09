Il punto sul mercato e sulla situazione della rosa della Bari lo fa, dopo aver messo a punto gli ultimi acquisti, il Dirigente Sportivo Ciro Polito, il quale si ritiene contento per aver portato giocatori forti ma giovani, calciatori che svecchiano la rosa e che aiutano a sostenere i ritmi elevati della Serie BKT 22/23.

Su Schleider

“Scheidler un’operazione importante per un calciatore importante. C’è voluto tempo e fatica per un acquisto dal costo elevato, di un livello mai raggiunto prima d’ora. Sapete che abbiamo seguito a lungo Gytkjaer, giocatore diverso, ma che già conosceva il nostro campionato. Lo abbiamo aspettato fino all’ultimo, anche per il costo assai elevato dell’operazione Scheidler. Poi la Società questa mattina mi ha dato fiducia e disponibilità a portare avanti la trattativa. Credo fortemente nelle qualità del ragazzo che ha sottoscritto un contratto di 4 anni. Ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti: sebbene sia strutturato, ha le qualità del calciatore moderno, sa giocare a calcio, va in profondità. Ho pensato a costruire un attacco con tutte le armi“.

Su Salcedo

“E’ arrivato anche un prospetto come Salcedo che, seppur giovane, vanta già 60 gare in Serie A, e che il CT Mancini ha voluto nell’ultimo stage azzurro, un colpo veramente grosso. Alle 15:00 è arrivato il benestare di mister Inzaghi e siamo riusciti a completare il trasferimento. Il ragazzo è molto carico e deciso, non ha esitato ad accettare la nostra offerta anche in virtù dello splendido spettacolo che ha saputo offrire il San Nicola contro il Palermo, uno spettacolo che ha fatto breccia, uno spettacolo di cui ha parlato tutta l’Italia grazie ai nostri tifosi“.

Sul Presidente De Laurentis

“Non posso che dire grazie alla famiglia De Laurentis, ha fatto uno sforzo davvero importante. Il Presidente lo aveva dichiarato ed abbiamo mantenuto tutte le parole, non abbiamo dormito. Volevo portare calciatori che mi soddisfacessero, non tanto per prendere. La gente deve essere contentissima, continuare a venire allo stadio; sta poi a noi come squadra riuscire a ripagare il loro affetto regalando soddisfazioni“.

Sulla rosa e sul portiere

“Abbiamo abbassato l’età media della squadra, ma non è ancora finito il processo. Anche sulle uscite abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo ancora completato, anche per via di scelte che non riesco a comprendere. Caprile? Se un giocatore è forte, l’età non conta; ha i numeri per essere il portiere del Bari, ha davanti un grande futuro“.

Sul rinnovo

“Ripeto sono davvero felice per quanto fatto; portato giocatori giovani, con il sangue che bolle. Il mio rinnovo? Era ufficiale due mesi fa, sulla parola con il Presidente, non ci sono mai stati dubbi, a breve l’ufficialità. Il mio percorso a Bari continuerà ancora per tanti anni“.