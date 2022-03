Sono otto i punti che separano il Bari dalla Serie B, ammesso che Catanzaro e Avellino le vincano tutte. I prossimi avversari dei Galletti saranno la Vibonese e la Fidelis Andria, rispettivamente ultima e penultima in classifica. Nel pieno rispetto degli avversari, la conquista dei 6 punti dovrà essere d’obbligo per poter chiudere a stretto giro il discorso promozione e cominciare, a seguito dei dovuti e giusti festeggiamenti, a pensare al campionato che verrà, durante il quale l’obiettivo del Bari sarà la salvezza in Serie B.

La prossima sfida che attende il Bari è quella di domenica alle 14:30 in casa della Vibonese, match che all’andata è terminato con la vittoria dei Galletti per 2-0 con le reti Rubén Botta e Antenucci: per quanto sulla carta possa apparire una partita facile visto il posizionamento in classifica degli avversari, quello di Vibo Valentia sarà un campo ostico e ci si aspetta una trasferta difficile, così come affermato anche dal centrocampista biancorosso Manuel Scavone. Nonostante siano ultimi, i ragazzi di mister Orlandi lotteranno con le unghie e con i denti per fare punti contro il Bari e poter sperare ancora nella salvezza agganciando il penultimo posto e la zona playout, distante 6 punti e ad ora occupato dall’Andria.

Alcune assenze gravano ancora sui Galletti, ma c’è anche da dire che mister Mignani dovrebbe recuperare un paio di uomini per la trasferta in Calabria: dovrebbero rientrare nella lista dei convocati Cristian Galano e Nicola Citro, assenti contro la Juve Stabia in via precauzionale dopo gli infortuni accusati di recente, mentre non dovrebbero ancora farcela Belli, Ricci e Gigi Frattali, il quale potrebbe restare ai box fino al termine del mese. Recuperato anche Valerio Di Cesare che ha scontato la squalifica per diffida, mentre rimangono a rischio Terranova, Gigliotti e Rubén Botta, che salterebbero un match in caso di cartellino giallo.

Mignani schiererà ancora Polverino come estremo difensore, protetto da Terranova, Gigliotti, Pucino e Mazzotta. A centrocampo è intoccabile il trio composto da Maita, Maiello e D’Errico, mentre dovrebbe tornare titolare anche Rubén Botta sulla trequarti, rimasto in panchina contro la Juve Stabia. In attacco sarà presente l’immancabile Antenucci, autore di ben 16 reti finora in campionato, affiancato presumibilmente dal solito compagno di reparto Walid Cheddira che, nella scorsa giornata, ha propiziato un meraviglioso assist proprio per il numero 7 biancorosso, permettendogli di segnare la rete che ha portato il Bari alla vittoria.