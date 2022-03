È già tempo di tornare in campo per i Galletti che, dopo l’importantissima vittoria a Catanzaro della scorsa domenica, si preparano ad affrontare la Juve Stabia di mercoledì sera. Scaramanzia a parte, sembra che il Bari abbia almeno un piede in Serie B ormai, grazie al vantaggio di dieci punti creatosi sui calabresi secondi in classifica, a sette giornate dalla fine del campionato.

L’entusiasmo in città è alle stelle, sia tra i tifosi, sia tra i calciatori, ma anche nella stessa società: il presidente De Laurentiis e il ds Polito si sono scatenati nei festeggiamenti dopo il trionfo della scorsa giornata, incitando i tifosi come capi ultras e saltando accompagnati dai cori. La sfida che attende il Bari in questo turno infrasettimanale, però, è tutt’altro che semplice, e non bisognerà abbassare la guardia in queste ultime partite: bastano ancora pochi sforzi per raggiungere matematicamente la promozione in Serie B con qualche giornata di anticipo.

I ragazzi di mister Mignani sono a conoscenza del livello degli avversari visto che, nella partita giocata a Castellammare di Stabia lo scorso 6 novembre, i biancorossi sono usciti sconfitti per 1-0, stesi dal gol su calcio di rigore di Umberto Eusepi. La musica dovrà essere diversa in questo mercoledì sera, quando sarà la Juve Stabia a giocare in trasferta ed i tifosi baresi si aspettano che i propri uomini vengano spinti dall’entusiasmo delle ultime ore. Diversi calciatori non potranno rispondere alla convocazione di Mignani, dallo squalificato di Cesare agli infortunati Belli, Ricci e Citro. Non ce la fa nemmeno Galano dopo i problemi muscolari accusati durante il match a Catanzaro, così come Frattali che resta ai box. Tra le notizie positive, invece, sono stati recuperati Pucino dall’infortunio e Celiento dalla squalifica.

Il Bari dovrebbe scendere in campo con Polverino tra i pali, man of the match della scorsa giornata; Terranova e Gigliotti in difesa con Mazzotta a sinistra e uno tra Celiento e Pucino a destra; potrebbe essere riconfermato il centrocampo composto da Maita, Maiello, D’Errico e Botta, ma non ci sarà da sorprendersi se Mignani vorrà effettuare un po’ di turnover schierando Mallamo dal primo minuto. In attacco confermato Antenucci, mentre potrebbe riposare Cheddira, la cui prestazione a Catanzaro ha lasciato un po’ a desiderare, pertanto si potrebbe rivedere Paponi titolare o, in alternativa, Simone Simeri nella partita dell’ex.