Undici leoni: questo vogliono vedere i tifosi del Bari sul campo del San Nicola durante la partita contro il Picerno di martedì sera. La capolista del Girone C non riesce più a vincere tra le mura di casa e scotta ancora la sconfitta impartita nella scorsa giornata con il Campobasso. I seguaci biancorossi chiedono ragazzi affamati di vittoria, spinti dalla rabbia e dalla voglia di rivalsa, vogliono vedere in campo i famigerati “uomini” che pretendeva il ds Polito.

Tra gli alibi del Bari, c’è da dire che l’alto numero di partite giocate nelle ultime settimane non favorisce certamente la buona ripresa. Giocare ogni tre giorni è diventato un vero problema per i Galletti, che ne risentono a livello sia fisico che mentale, mentre una delle inseguitrici, ovvero il Catanzaro, è riuscita finora a sfruttare al meglio questo periodo ed ha riaperto a tutti gli effetti il campionato. I ragazzi di mister Mignani sono andati in ritiro subito dopo la sconfitta con il Campobasso e, per ritrovare la vittoria casalinga che manca dalla partita contro il Potenza del 22 dicembre, l’allenatore biancorosso ha convocato 24 giocatori, tra i quali Maiello e Bianco, recuperati rispettivamente dall’infortunio e dalla squalifica.

Mignani dovrà però fare nuovamente a meno di Rubén Botta, appena recuperato dall’infortunio al menisco ma assente per la squalifica rimediata al termine della partita con il Campobasso a causa proteste, per cui è stato anche multato dalla società. In porta non mancherà Frattali; in difesa tornerà Terranova affiancato da Gigliotti e sulle fasce dovrebbero figurare Pucino e Ricci. Sarà difficile ma non impossibile vedere Maiello subito titolare: nel caso il numero 17 partisse dalla panchina, davanti alla difesa ci sarebbe Maita con D’Errico e Scavone ai lati e Mallamo trequartista; in attacco ancora Antenucci e Cheddira, ma scalpita anche Galano che è entrato bene nella scorsa partita e ha giocato l’intero secondo tempo.

Un occhio vigile verrà prestato al campo di Potenza sul quale giocherà in trasferta il Catanzaro: i calabresi sono reduci da 6 vittorie consecutive e sembrano non avere alcuna intenzione di fermarsi, candidandosi a mani basse come maggiore rivale del Bari, tanto da distare soli 4 punti in classifica dai biancorossi. L’obiettivo dei Galletti nei prossimi match sarà quello di accumulare il maggior distacco possibile dalla squadra di mister Vivarini, in vista dello scontro diretto che si giocherà in Calabria il prossimo 13 marzo, a poco più di un mese dal termine del campionato.