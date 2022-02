Termina in pareggio il derby tra Monopoli e Bari. Nella cornice del Veneziani tutto esaurito, considerata la capienza al 50%, le due squadre non vanno oltre lo 0 a 0 in un match con poche occasioni e molti falli. Due punti persi più che un punto guadagnato per i biancorossi che falliscono l’opportunità di allungare sulle inseguitrici e permettono a Catanzaro e Avellino di accorciare in classifica.

Conferme ma anche sorprese negli undici iniziali del galletto. In porta torna Frattali mentre la linea difensiva è composta da Pucino, Terranova, Gigliotti e Ricci. A centrocampo Mignani si affida a Maita, Maiello e Scavone; il recuperato Mallamo è il trequartista alle spalle di Antenucci e Simeri.

Nella prima frazione a partire meglio sono i padroni di casa che tra il 13esimo e il 15esimo minuto producono due clamorose occasioni: prima Guiebre recupera palla e serve Langella che tutto solo a centro area calcia sopra la traversa. Poi è Bussaglia a colpire a botta sicura ma Frattali si supera e nega il goal del vantaggio ai biancoverdi. Nei minuti finali del primo tempo il Bari si fa più propositivo e al 41′ ha la possibilità di rompere l’equilibrio: dopo un’azione confusa nell’area di rigore dei padroni di casa, Gigliotti prova il tiro ma il suo tentativo è bloccato sulla linea di porta. Al 44′ un altro miracolo di Frattali su conclusione di Bussaglia permette ai biancorossi di mantenere la porta inviolata e le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0.

Nella ripresa il Bari torna in campo con determinazione e sfiora subito il vantaggio con Antenucci, bravo a coordinarsi ma la sua sforbiciata non ha l’esito sperato: è l’ultima occasione per il numero 7 che poi abbandona il campo deluso lasciando il posto a Cheddira. I minuti centrali del secondo tempo sono abbastanza confusi e regna l’imprecisione ma al 75′ il Monopoli resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Borrelli, doppiamente ammonito nel giro di otto minuti. Il galletto però non riesce ad approfittarne nonostante gli ingressi di Paponi, Bianco e D’Errico. Il derby finisce 0 a 0.