L’attesa sta per finire, tra poche ore si respirerà aria di derby. Domani alle 17:30 Monopoli e Bari si affronteranno sul prato dello stadio Veneziani nel match valido per la 25esima giornata di serie C girone C.

All’appuntamento il Bari non arriva nel migliore dei modi. Dopo le due vittorie consecutive contro Paganese e Monterosi in trasferta, i biancorossi hanno subito una brutta ed inaspettata frenata al San Nicola contro il Messina, mantenendo comunque otto punti di vantaggio sulla Virtus Francavilla seconda in classifica. Una vittoria sabato nel derby allungherebbe ancora di più i punti di distacco dalle inseguitrici, mentre una sconfitta riaprirebbe clamorosamente un campionato che sembrava già ben indirizzato e minerebbe le certezze fin qui accumulate dai galletti.

“Dobbiamo entrare in campo concentrati, decisi e con grandi motivazioni. Loro sono una squadra strepitosa che già all’andata si è dimostrata competitiva. L’obiettivo è fare punti per la nostra classifica”, ha dichiarato mister Mignani nella conferenza stampa della vigilia. Per la trasferta l’allenatore biancorosso ha convocato 23 giocatori tra cui figurano anche Paponi e Mallamo, apparsi recuperati. Assenti invece Galano, Celiento e Botta che per tutta la settimana hanno lavorato a parte.

Non vive un buon momento neanche il Monopoli. I biancoverdi sono reduci da una pesante sconfitta per 3 a 0 sul campo del Picerno e scenderanno in campo con la voglia di riscattare subito il ko esterno e di battere la capolista per accorciare le distanze in classifica. Il Gabbiano occupa il terzo posto a quota 42 punti, al pari di Catanzaro e Avellino. Per l’occasione mister Colombo deve rinunciare a Fornasier, Basile e ai due ex della partita Piccinni, squalificato, e Hamlili.

Nel girone d’andata, il Bari si impose 1 a 0 grazie ad un colpo di testa di Scavone. Nella passata stagione, invece, la sfida del Veneziani terminò con un pareggio a reti bianche con i biancorossi che conclusero la gara in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Sabbione per doppia ammonizione. Goal ed emozioni caratterizzarono invece il precedente della stagione 2019/2020 quando le due squadre diedero vita ad uno spettacolare 2 a 2: i biancorossi si portarono in vantaggio con la rete di Antenucci, poi ci fu la rimonta del Monopoli grazie a Fella e Jefferson; il pareggio del Bari fu siglato da Sabbione prima dell’espulsione di Perrotta.

Nella cornice del Veneziani tutto esaurito, Mignani sembra intenzionato a schierare il solito 4-3-1-2 con Pucino, Terranova, Gigliotti e Mazzotta in difesa, anche se Di Cesare scalpita per il ritorno in campo dal primo minuto; a centrocampo Maiello, Maita e Scavone con D’Errico ad agire come trequartista alle spalle delle due punte Antenucci e Cheddira.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Novella, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Quaini, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; D’Agostino, Starita

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Scavone; D’Errico; Antenucci, Cheddira