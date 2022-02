Nemmeno il tempo di archiviare il pareggio del Veneziani contro il Monopoli che per il Bari è già tempo di tornare in campo. La 27esima giornata di serie C girone C mette i biancorossi difronte ad un’altra difficile trasferta, la seconda consecutiva, sul campo della Turris. Il match, che sarà arbitrato da Federico Longo della sezione di Paola, si disputerà domani, martedì 15 febbraio, alle 18:00.

Dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime due partite, serve una reazione immediata ai galletti per rendere innocue le speranze di rimonta delle inseguitrici e riprendere senza fronzoli il cammino verso la promozione in serie B. La trasferta sul terreno del Liguori potrebbe essere un’ottima occasione di riscatto e di allungo in classifica per i biancorossi considerato anche lo scontro diretto che andrà in scena tra Virtus Francavilla ed Avellino. Sono 24 i convocati di mister Mignani: tornano a disposizione Galano e Celiento mentre non ce la fa Maiello che salterà il match insieme a Ruben Botta, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

È in grande difficoltà, invece, la Turris, reduce da tre sconfitte consecutive contro Monopoli, Catania e Latina che hanno fatto scivolare la squadra di Caneo al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. “Il momento è particolare per i risultati ma non per le prestazioni che nel complesso sono valide”, ha dichiarato il vice allenatore Lorenzo Salvatore alla vigilia della partita con il Bari. Per l’occasione recuperano Zanoni, Longo e D’Oriano, rientra dalla squalifica Tascone mentre non saranno disponibili Varutti, Esempio e Lame.

Non sorridono ai biancorossi i precedenti giocati dalle due squadre al Liguori di Torre del Greco. Nella passata stagione, i corallini, coinvolti nella lotta salvezza, si imposero sul Bari con un netto 3 a 0 grazie alle reti di D’Ignazio, Loreto ed Alma. Stessa sorte anche in serie D quando la Turris sconfisse di misura i biancorossi che occupavano il primo posto in classifica. Fa ben sperare, invece, la partita tra le due squadre nel girone d’andata, forse il miglior match dell’intero campionato di serie C. Sotto la pioggia torrenziale del San Nicola, la Turris chiuse il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 ma nella ripresa i galletti sfoderarono una prestazione di carattere vincendo 4 a 2 grazie ai goal di D’Errico, Scavone e Terranova.

L’undici iniziale dovrebbe essere quasi totalmente confermato da Mignani. Davanti a Frattali agiranno Pucino, Terranova, Gigliotti e Ricci. Il centrocampo sarà occupato da Maita, Scavone e D’Errico, complice l’assenza di Maiello, ma scalpita per un posto anche il nuovo acquisto Misuraca; Mallamo ricoprirà il ruolo di trequartista alle spalle delle due punte Cheddira e Antenucci, confermato dopo gli screzi con l’allenatore per la sostituzione a Monopoli. Galano potrebbe rivelarsi un’arma importante a partita in corso.

TURRIS (3-4-3): Perina; Loreto, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Bordo, Finardi; Pavone, Leonetti, Nunziante

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Scavone, Maita, D’Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira