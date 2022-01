È stato un mese alquanto piatto e privo di emozioni sotto il punto di vista dei movimenti di mercato del Bari, caratterizzato unicamente dalla cessione degli esuberi quali Semenzato, De Risio e Bolzoni ma, in vista di questi ultimi giorni di sessione di mercato invernale, si prevedono grandi cambiamenti per i biancorossi, con acquisti e cessioni di notevole importanza.

In queste ore sono attese diverse ufficialità: Raffaele Maiello è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bari e prenderà il posto di Lorenzo Lollo nelle liste, quest’ultimo in procinto di andare al Legnano. Ma non saranno questi gli unici movimenti di mercato dei biancorossi, in quanto anche Manuel Marras sembra essere ai saluti. Il numero 30 del Bari avrebbe chiesto la cessione per trovare più spazio altrove, visto che il modulo utilizzato da mister Mignani e la concorrenza di calciatori del calibro di Rubén Botta, Cheddira, Antenucci e Paponi gli hanno fatto collezionare poche presenze da titolare in questa stagione.

Per Marras è arrivata la chiamata dalla Serie B e l’esterno biancorosso è pronto ad abbracciare il progetto del Crotone, squadra nella quale si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza dei rossoblù, attualmente in zona retrocessione. Il ds Polito è tutto meno che ingenuo, e se è disposto ad accontentare Marras lasciandolo partire verso una squadra che possa garantirgli maggiore minutaggio, avrà sicuramente in pugno il sostituto. Quest’ultimo sembra essere Cristian Galano: l’esterno foggiano, ma cresciuto a Bari, ha trovato molto poco spazio con il Pescara di Gaetano Auteri in questa stagione e pertanto avrebbe chiesto la cessione.

Galano era nel capoluogo pugliese in questi giorni in occasione della nascita di suo figlio Ivan e dovrebbe avere già un accordo con la società biancorossa per firmare un contratto di un anno e mezzo, dopo aver manifestato già in passato la sua voglia di tornare a Bari. Per lui si tratterebbe della quarta esperienza con i Galletti e del terzo ritorno: cresciuto nelle giovanili del Bari, Galano ha esordito nel calcio professionistico nel 2008 indossando la maglia biancorossa. Dopo una stagione in prestito al Gubbio, nel 2011 è tornato ancora nel capoluogo pugliese, dove è rimasto fino al 2015. Segue una stagione e mezzo al Vicenza, prima di tornare ancora una volta a Bari durante la sessione di mercato invernale della stagione 2016/17. L’ultimo addio risale al 2018, dopo il fallimento del Bari di Giancaspro: da lì in poi Galano si è accasato al Parma ma è stato girato subito in prestito al Foggia, per poi passare a titolo definitivo al Pescara nella stagione seguente, dov’è rimasto fino ad oggi.

Quello di Galano sarebbe un ritorno gradito per molti tifosi, mentre qualcuno si dimostra contrario per il suoi trascorsi al Foggia. Ad ora mancherebbe l’accordo con il Pescara per il suo acquisto, in quanto i biancocelesti starebbero chiedendo una cifra più alta di quella che il Bari sarebbe disposto ad offrire nonostante, in caso di permanenza in Abruzzo, con ogni probabilità Galano finirebbe fuori rosa in quanto non rientri nel progetto di Auteri e sia in rottura con la società.

Mentre i direttori sportivi sono impegnati con le trattative di calciomercato, però, il campionato va avanti e domenica alle 14:30 il Bari giocherà in casa della Paganese. Verranno effettuati senza dubbio dei cambiamenti da mister Mignani rispetto che alla partita con il Catania: tra i pali figura il solito Frattali; in difesa dovrebbero esserci sempre Terranova e Celiento all’interno con Pucino e Mazzotta sulle fasce.

Rebus a centrocampo: il mister ha recuperato Maita e Scavone, assenti per squalifica contro il Catania, ma ha perso Rubén Botta per infortunio e non lo avrà a disposizione almeno fino all’inizio di marzo. Non è da escludere che in mediana esordisca da titolare Maiello, con Maita ed uno tra Scavone e D’Errico a supporto, mentre l’altro agirebbe sulla trequarti. Non bisogna però scartare neanche l’opzione Di Gennaro che, nonostante la brutta prestazione della scorsa giornata, potrebbe partire ancora una volta titolare come mediano o trequartista. In attacco non mancherà Antenucci che nella scorsa partita era affiancato da Marras, ma a questo giro potrebbe accompagnarlo Cheddira, autore del gol del pareggio contro il Catania.