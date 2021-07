Ora è ufficiale: Michele Mignani è il nuovo allenatore del Bari. A renderlo noto, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è lo stesso club biancorosso.

“SSC Bari dà il benvenuto a Michele Mignani che, dal prossimo 1° luglio, assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il tecnico ligure fino al prossimo giugno 2022 con prolungamento automatico in caso di promozione; nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento.

Nato a Genova nel ’72, Mignani comincia la sua carriera da difensore con la maglia della Sampdoria, esordendo in Serie A nell’anno dello storico scudetto blucerchiato. Dopo aver fatto esperienza con le maglie, tra le altre, di SPAL (con cui conquista una promozione in B nel ‘ 91-’92) e Pistoiese (nel ’94-’95 vince i playoff per la B), è tra i protagonisti capaci di portare i toscani dalla Serie C alla incredibile promozione in Massima Serie nel ’02-’03.

Appese le scarpe al chiodo nel ’09, inizia la carriera da allenatore nelle giovanili senesi; dopo una parentesi a Latina da collaboratore tecnico nello staff di mister Berretta prima e mister Breda poi, nel gennaio del ’16 subentra alla guida tecnica dell’Olbia in Serie D e con i sardi riesce a conquistare, attraverso i playoff, l’accesso alle graduatorie per i ripescaggi in Lega Pro, facendo così il suo esordio su una panchina professionista proprio con gli isolani nella stagione successiva. Nel 2007 diventa il nuovo allenatore della Robur Siena con cui raggiunge una sorprendente finale playoff di C. Nelle ultime due stagioni ha guidato il Modena con cui, nel campionato appena concluso, ha conquistato il quarto posto nel Girone B Lega Pro, venendo poi eliminato al primo turno della fase nazionale per mano dell’Albinoleffe. A mister Mignani un caldo benvenuto nella famiglia SSC Bari”.