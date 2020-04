La Lega Pro si avvia verso la sospensione definitiva della stagione. A differenza di quanto sta accadendo per la Serie A con la Lega Calcio che sta cercando di trovare una soluzione per la ripresa del campionato, il Consiglio direttivo di categoria, riunitosi nei giorni scorsi, avrebbe proposto di proclamare la definitiva sospensione del suddetto campionato. Una scelta faticosa, sgradevole, disperata.

La formula sarebbe la seguente. Blocco delle retrocessioni dalla serie C al campionato di Lega Nazionale Dilettanti; promozione in serie B dei tre club primi in classifica nei tre gironi prima della sospensione (Monza, Vicenza e Reggina), cui se ne aggiungerebbe una quarta sorteggiata fra le tante che attualmente risulterebbero eleggibili per i playoff.

Il Bari, attualmente al secondo posto del Girone C e a 9 punti di distacco dalla capolista Reggina, così parteciperebbe di diritto al sorteggio con altre 26 squadre. Sarebbe l’unica possibilità per sperare nel salto di categoria e partecipare al prossimo campionato di B.