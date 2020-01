Il Bari vince per 5 a 2 contro il Rieti, ma resta a -9 dalla capolista. Nonostante la doppietta di Simeri, il rigore di Antenucci e i due gol di Neglia e Maita durante il recupero, la squadra biancorossa resta seconda in classifica dopo la Regina che vince 2 a 1 in casa del Bisceglie.

Una partita da caridiopalma. I galletti, dopo essere andati in vantaggio con il rigore trasformato di Antenucci e i gol di Simeri, complice anche un calo di tensione, hanno visto il Rieti che ha accorciato le distanze con un gol di Del Regno, seguito poi dalla rete di Bianco. Per fortuna nei minuti finali Neglia e il neo acquisto Maita hanno messo in porta due reti che hanno portato il Bari a 43 punti in classifica.

Mercoledì 22 i biancorossi tornano in campo contro la Sicula Leonzio, per il recupero della 20esima giornata. Appuntamento quindi al San Nicola alle 20.45.