In tanti chiedevano al Bari una vittoria dopo il brusco stop della Reggina per riaprire il campionato, ma alla fine ci si deve accontentare di un pareggio agguantato sul finale. D’Ursi ha segnato nel recupero, evitando la sconfitta.

La Viterbese era passata in vantaggio all’inizio della partita con un gol di Bensaia. I biancorossi di mister Vivarini inanellano il quindicesimo risultato utile consecutivo, ma resta l’amarezza per non aver accorciato sulla Reggina, che nell’anticipo di ieri ne aveva presi tre dalla Cavese. Non una bella gara.

La Viterbese non ha fatto granché per affondare il colpo su un Bari apparso a tratti senza idee precise e cattiveria agonistica. La fiducia di molti è riposta nei rinforzi.