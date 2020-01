Per lui il grande giorno potrebbe essere oggi. Il 17enne barese Silvio Colella, originario del quartiere Carbonara, potrebbe fare il suo debutto in serie A. Difensore nella squadra del Lecce, è stato convocato dal mister, Fabio Liverani, per la partita in trasferta contro l’Hellas Verona, in programma oggi alle 15 al Bentegodi.

Classe 2002, attualmente milita nella formazione Primavera, dove ha finora ben figurato, fino a guadagnarsi la convocazione di oggi, che potrebbe spalancargli le porte della massima serie.